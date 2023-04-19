Türk Telekom, EuroCup’ta yarı finale yükseldi

Türk Telekom, EuroCup Çeyrek Final maçında Ratiopharm Ulm'u 86-76 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde Ukrayna'nın Prometey takımıyla eşleşti.
TÜRK TELEKOM: Taylor 12, Grant 20, Erkan Yılmaz 2, Eric, Sestina 12, Bouteille 18, Jones 20, Berk Demir, Semih Erden, Rıdvan Öncel, Mehmet Yağmur, Boran Güler 2
RATİOPHARM ULM: Dos Santos 21, Paul 9, Christen 2, Herkenhoff 4, Nunez 16, Klepeisz, Hawley, Jallow 2, Zugic 2, Caboclo 20
1'İNCİ PERİYOT: 14-22
İLK YARI: 34-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-57