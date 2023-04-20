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Giriş Tarihi: 20.4.2023 21:54 Son Güncelleme: 20.4.2023 21:56

Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Ligi'nde finale yükseldi!

İHA
Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Ligi’nde finale yükseldi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 87-78’lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile mücadele edecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi ikinci maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen ilk periyotta sarı-lacivertliler Kayla McBride'ın sayılarıyla 19-18 üstün tamamladı. İkinci periyotta pota altında Teaira McCowan ve dış atışlarda da Kamile Nacickaite ile etkili olan sarı-kırmızılılar devreye 43-41 önde girdi.

Üçüncü periyotta Galatasaray farkı açmaya çalışsa da Fenerbahçe son 1 dakikaya girilirken skoru eşitledi (60-60). Sarı-kırmızılılar Pelin Derya Bilgiç'in son saniye üçlüğü ile üçüncü periyodu 65-63 üstün bitirdi. Son periyotta Galatasaray'ı durduran Fenerbahçe, Olcay Çakır Turgut ve Merve Aydın'ın üçlükleri ile farkı 10'a çıkardı (77-67). Sarı-kırmızılılar Teaira McCowan ile farkı azaltmaya çalışsa da sarı-lacivertliler parkeden 87-78'lik skorla galip ayrıldı.


Seride durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi oldu.
Karşılaşmanın en skoreri Galatasaray'da 27 sayı ile oynayan Teaira McCowan olurken, Fenerbahçe'de de Emma Rosa Meesseman 26 sayı ile mücadele etti.

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Uğur Özen xx, Nazlı Çisil Güngör xx
Galatasaray: Kamile Nacickaite xx 12, Büşra Akbaş xx 9, Epifaniya Prints xxx 22, Pelin Derya Bilgiç x 3, Işıl Alben x, Aija Jurjane x 3, Teaira McCowan xxx 27, Meltem Yıldızhan x 2
Başantrenör: Alper Durur
Fenerbahçe: Manolya Kurtulmuş x, Olcay Çakır Turgut xx 9, Şerife Alperi Onar x 2, Emma Rosa Meesseman xxx 26, Kayla McBride xxx 17, Breanna Stewart xxx 23, Merve Aydın xx 8, Kiah Stokes x 2
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 19-18 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 43-41 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 65-63 (Galatasaray lehine)

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Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Ligi'nde finale yükseldi!
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