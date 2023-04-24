Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes'e Ergin Ataman sonrası gelecek isim açıklandı! Pablo Laso, Xavi Pascual...
Giriş Tarihi: 24.4.2023 10:36 Son Güncelleme: 24.4.2023 10:36

Anadolu Efes'e Ergin Ataman sonrası gelecek isim açıklandı! Pablo Laso, Xavi Pascual...

Anadolu Efes’e Ergin Ataman sonrası gelecek isim açıklandı! Pablo Laso, Xavi Pascual...

Anadolu Efes'te Ergin Ataman dönemi sona eriyor. Lacivert-beyazlılarla iki EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman, Panathinaikos ile iki yıllığına anlaşma sağladı. Ergin Ataman'ın ayrılığı sonrası Anadolu Efes'te yeni başantrenör netlik kazanmaya başladı.

Anadolu Efes'te Ergin Ataman dönemi resmen sona eriyor. Lacivert-beyazlılarla iki EuroLeague zaferi yaşayan Ergin Ataman, Panathinakos ile iki yıllık anlaşma sağladı. Anadolu Efes, Ergin Ataman'dan boşalan başantrenörlük görevine Avrupa şampiyonu apoletli ismi getiriyor.

ERGİN ATAMAN SONRASI PABLO LASO VEYA XAVI PASCUAL
Son iki sezonu Avrupa şampiyonu olarak tamamladıktan sonra 2022-23 normal sezonunda 17 galibiyet alan Anadolu Efes, 11. sırada yer alarak playoffu kaçırdı.

Takımın sezonu bittikten sonra ayrılık sinyalleri vermeye başlayan koç Ergin Ataman, dün gece birçok kaynağın Eurohoops'a doğruladığı üzere önümüzdeki sezondan itibaren Panathinaikos'un başında olacak.

akat Anadolu Efes, başarılara birlikte koştuğu baş antrenörüyle yollar ayrılsa da Avrupa'nın en üst seviyesinden, EuroLeague şampiyonluğu hedefinden vazgeçmek istemiyor. (Milliyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu 7'li kaos yönetimini açık etti! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'lı kriz modeli
SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan faşist kafaya medeniyet dersi!
SON DAKİKA | Yeni Altay TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan: Üçüncü nesilden de öte bir tank
Başkan Erdoğan'dan fondaş medyadaki hazımsızlığa tepki: Bunlar Türk evladı olamaz
Pervin Buldan işaret etmişti: HDP'li Ahmet Yıldırım'dan İsveç'te Kemal Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor
Kanser
SON DAKİKA: PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı! Tepki yağdı: Demek ki neymiş HDP eşittir PKK
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes'e Ergin Ataman sonrası gelecek isim açıklandı! Pablo Laso, Xavi Pascual...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA