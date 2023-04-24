Anadolu Efes’e Ergin Ataman sonrası gelecek isim açıklandı! Pablo Laso, Xavi Pascual...

Anadolu Efes'te Ergin Ataman dönemi resmen sona eriyor. Lacivert-beyazlılarla iki EuroLeague zaferi yaşayan Ergin Ataman, Panathinakos ile iki yıllık anlaşma sağladı. Anadolu Efes, Ergin Ataman'dan boşalan başantrenörlük görevine Avrupa şampiyonu apoletli ismi getiriyor.

ERGİN ATAMAN SONRASI PABLO LASO VEYA XAVI PASCUAL

Son iki sezonu Avrupa şampiyonu olarak tamamladıktan sonra 2022-23 normal sezonunda 17 galibiyet alan Anadolu Efes, 11. sırada yer alarak playoffu kaçırdı.

Takımın sezonu bittikten sonra ayrılık sinyalleri vermeye başlayan koç Ergin Ataman, dün gece birçok kaynağın Eurohoops'a doğruladığı üzere önümüzdeki sezondan itibaren Panathinaikos'un başında olacak.

akat Anadolu Efes, başarılara birlikte koştuğu baş antrenörüyle yollar ayrılsa da Avrupa'nın en üst seviyesinden, EuroLeague şampiyonluğu hedefinden vazgeçmek istemiyor. (Milliyet)