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Giriş Tarihi: 29.4.2023 13:46

Erdem Can, Eurocup'ta yılın başantrenörü seçildi

İHA
Erdem Can, Eurocup’ta yılın başantrenörü seçildi

Türk Telekom Basketbol Başantrenörü Erdem Can, Eurocup'ta yılın başantrenörü seçildi.

Eurocup'ta final mücadelesi öncesinde yılın en iyileri de belli olmaya devam ediyor. Bu sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında çok iyi bir sezon geçiren Türk Türklekom'da Başantrenör Erdem Can, yılın başantrenörü seçildi. Eurocup'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Eurocup'taki takımların başantrenörleri tarafından 2022-2023 sezonunun başantrenörü seçildiğini ifade edildi.

Bu sezon başında takımın başına geçen Erdem Can, Türk Telekom ile Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde zirvede yer alırken, Eurocup'ta da takımı finale çıkardı. Türk Telekom, Eurocup finalinde İspanyol ekibi Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek ve kazanması durumunda gelecek sezon Eurolague'de yer alacak.

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Erdem Can, Eurocup'ta yılın başantrenörü seçildi
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