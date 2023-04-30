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Giriş Tarihi: 30.4.2023 15:06

NBA'de Denver Nuggets, play-off konferans yarı final serisine galibiyetle başladı!

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NBA’de Denver Nuggets, play-off konferans yarı final serisine galibiyetle başladı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off turu konferans yarı finalinde Denver Nuggets, Phoenix Suns'ı 125-107 yenerek serinin ilk maçını kazandı.

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı play-off yarı final serisi ilk maçında, normal sezonu lider tamamlayan Nuggets, konferans dördüncüsü Suns'ı konuk etti.

Rakibine oranla özellikle mücadelenin ikinci çeyreğinde daha sert savunma yapan Nuggets, karşılaşmadan 18 sayı farkla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Nuggets'ta Jamal Murray 34 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Nikola Jokic 24 sayı, 19 ribaunt ve 5 asist, Aaron Gordon 23 sayı ve 6 ribauntla galibiyette önemli rol üstlendi. Bruce Brown 14, Michael Porter 11, Kentavious Caldwell-Pope 10 sayıyla maçı tamamladı.

Suns'ta Kevin Durant 29 sayı ve 14 ribaunt, Devin Booker 27 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, Deandre Ayton 14 sayı ve 7 ribaunt, Chris Paul 11 sayı ve 5 asistle mücadele etti.

Serinin ikinci maçı, 2 Mayıs Salı günü oynanacak.

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NBA'de Denver Nuggets, play-off konferans yarı final serisine galibiyetle başladı!
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