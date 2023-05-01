Ergin Ataman sonrası Anadolu Efes’te adaylar belli oldu! Xavi Pascual, Andrea Trinchieri, Sarunas Jasikevicius...

Ergin Ataman'ın Anadolu Efes ile kısa süre içinde yollarını ayırması ve Panathinaikos'a imza atması bekleniyor. Lacivert-beyazlılarda Ataman'ın yerine gelecek isim merak ediliyor. Anadolu Efes, Ataman sonrası listeyi hazırladı. Eski Fenerbahçeli de muhtemel başantrenörler listesinde yer alıyor. İşte ayrıntılar...

ADAYLAR BELİRLENDİ

Anadolu Efes'in başantrenör adayları belirlendi. Pablo Laso ile anlaşma sağlayamayan lacivert-beyazlılar, Zenit'ten Xavi Pascual, Yunan başantrenör Yannis Sferopulos, Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Andrea Trinchieri ve Barcelona'dan Sarunas Jasikevicius ile ilgileniyor.

Barcelona başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giymişti. (Milliyet)

