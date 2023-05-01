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Giriş Tarihi: 1.5.2023 16:31

Ergin Ataman sonrası Anadolu Efes'te adaylar belli oldu! Xavi Pascual, Andrea Trinchieri, Sarunas Jasikevicius...

Ergin Ataman sonrası Anadolu Efes’te adaylar belli oldu! Xavi Pascual, Andrea Trinchieri, Sarunas Jasikevicius...

Anadolu Efes'te Ergin Ataman döneminin yakın zamanda son bulması bekleniyor. Tecrübeli başantrenörün Panathinaikos ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken lacivert-beyazlılarda yeni başantrenörün kim olacağı merak ediliyor. Ataman sonrası adaylar belli olurken eski Fenerbahçeli isim de listede yer alıyor.

Ergin Ataman'ın Anadolu Efes ile kısa süre içinde yollarını ayırması ve Panathinaikos'a imza atması bekleniyor. Lacivert-beyazlılarda Ataman'ın yerine gelecek isim merak ediliyor. Anadolu Efes, Ataman sonrası listeyi hazırladı. Eski Fenerbahçeli de muhtemel başantrenörler listesinde yer alıyor. İşte ayrıntılar...

ADAYLAR BELİRLENDİ
Anadolu Efes'in başantrenör adayları belirlendi. Pablo Laso ile anlaşma sağlayamayan lacivert-beyazlılar, Zenit'ten Xavi Pascual, Yunan başantrenör Yannis Sferopulos, Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Andrea Trinchieri ve Barcelona'dan Sarunas Jasikevicius ile ilgileniyor.

Barcelona başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giymişti. (Milliyet)

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Ergin Ataman sonrası Anadolu Efes'te adaylar belli oldu! Xavi Pascual, Andrea Trinchieri, Sarunas Jasikevicius...
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