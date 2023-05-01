Haber hattı

AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu finalinde VakıfBank, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaüst üste 3'üncü, toplamda 9. kez şampiyonluğa ulaştı. Gabi ve Egonu ile üstünlük kuran Vakıf, ilk seti 25-15 kazanırken, ikinci oyun korakor geçti. Ancak yıldızlarının devreye girmesiyle sarısiyahlılar, seti 25-23 aldı. Maçı bırakmayan F.Bahçe, son oyunda 25-24 öne geçse deVakıfBank'ın İtalyan pasör çaprazı Egonu, AXA Sigorta Kupa Voley'in en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.SERIE A'da İnter'in sahasında Lazio'yu 3-1 yenmesiyle lider Napoli, şampiyonluk için galibiyetin yettiği maçta Salernitana ile 1-1 berabere kaldı. Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan maçta 62. dakikadagolüyle öne geçen Napoli, 84. dakikada Boulaye Dia'nın füzesiyle sarsıldı: 1-1. Bu sonuçla ev sahibi ekip, puanı 79 yaptı. Ligde en sonPEP Guardiola'nın takımı Manchester City, Fulham'ı deplasmanda ilk yarıda attığı gollerleMaça etkili başlayan Gök Maviler, 3. dakikada penaltıdanile üstünlüğü yakalarken rakip 15'tecevap verdi: 1-1. Ancak Fulham'ın sevinci fazla sürmedi. 36. dakikadaBu sonucun ardından City, puanını 76'ya yükselterek maç eksiği olmasına rağmenHaaland, bu sezon tüm kulvarlarda 50 gole ulaştı.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Emlakjet'i uzatmada 100-93 (normal süre 82-82)Bitime 20 saniye kala 82-78 geride olan yeşil-siyahlılar, 4-0'lık seriyle skoru bir anda eşitledi. Son topta Darüşşafaka'da Doğuş, atışından sonuç alamayınca maç uzadı.