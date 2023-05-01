Haber hattı

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Giriş Tarihi: 1.5.2023

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Kupa Voley 9. kez VakıfBank'ın oldu
AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu finalinde VakıfBank, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek üst üste 3'üncü, toplamda 9. kez şampiyonluğa ulaştı. Gabi ve Egonu ile üstünlük kuran Vakıf, ilk seti 25-15 kazanırken, ikinci oyun korakor geçti. Ancak yıldızlarının devreye girmesiyle sarısiyahlılar, seti 25-23 aldı. Maçı bırakmayan F.Bahçe, son oyunda 25-24 öne geçse de VakıfBank, geriden gelerek rakibini 29-27 yıktı ve mücadeleyi 3-0 kazandı. VakıfBank'ın İtalyan pasör çaprazı Egonu, AXA Sigorta Kupa Voley'in en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Şampiyonluk rötar yaptı
SERIE A'da İnter'in sahasında Lazio'yu 3-1 yenmesiyle lider Napoli, şampiyonluk için galibiyetin yettiği maçta Salernitana ile 1-1 berabere kaldı. Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan maçta 62. dakikada Mathias Olivera'nın golüyle öne geçen Napoli, 84. dakikada Boulaye Dia'nın füzesiyle sarsıldı: 1-1. Bu sonuçla ev sahibi ekip, puanı 79 yaptı. Ligde en son 1989-90'da sezonunda zafere ulaşan Napoli'nin şampiyonluğu 1 hafta rötara takıldı.

Yeni lider Manchester City
PEP Guardiola'nın takımı Manchester City, Fulham'ı deplasmanda ilk yarıda attığı gollerle 2-1 yenerek İngiltere Premier Lig'de zirveye çıktı. Maça etkili başlayan Gök Maviler, 3. dakikada penaltıdan Erling Haaland ile üstünlüğü yakalarken rakip 15'te Vinicius'la cevap verdi: 1-1. Ancak Fulham'ın sevinci fazla sürmedi. 36. dakikada Julian Alvarez, ok gibi golüyle ağların tozunu alıp takımına galibiyeti getirdi. Bu sonucun ardından City, puanını 76'ya yükselterek maç eksiği olmasına rağmen Arsenal'i geçip lider oldu. Haaland, bu sezon tüm kulvarlarda 50 gole ulaştı.

Beşiktaş ateşte kaldı
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Emlakjet'i uzatmada 100-93 (normal süre 82-82) yenerek rakibini ateş hattında bıraktı. Bitime 20 saniye kala 82-78 geride olan yeşil-siyahlılar, 4-0'lık seriyle skoru bir anda eşitledi. Son topta Darüşşafaka'da Doğuş, atışından sonuç alamayınca maç uzadı. 5 dakikalık ek sürede ev sahibi ekip, baskısını kurup maçı 100-93 kazandı ve 14. galibiyetini aldı. Frutti Extra Bursa da Pınar Karşıyaka'yı 106- 99 yendi.

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