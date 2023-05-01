Lucas Podolski için sürpriz transfer iddiası!

Polonya Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze'de kariyerine devam eden Lukas Podolski için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

FLAMENGO İLGİLENİYOR

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Flamengo'nun 37 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı. Kariyerinde ülkesi Almanya, İtalya, Türkiye ve Japonya gibi ülkelerde oynayan 37 yaşındaki futbolcunun parlak futbol öz geçmişine Brezilya'yı eklemeye sıcak baktığı öne sürüldü.

BAŞKA TEKLİFLER DE VAR

Podolski'ye ayrıca Çin'den de çeşitli teklifler olduğu aktarıldı.