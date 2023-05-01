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Giriş Tarihi: 1.5.2023 16:43

Lucas Podolski için sürpriz transfer iddiası!

Lucas Podolski için sürpriz transfer iddiası!

Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun, kariyerine Gornik Zabrze'de devam eden Lukas Podolski ile ilgilendiği belirtildi. Alman futbolcunun da, parlak futbol kariyerine Brezilya Ligi'ni eklemeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Polonya Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze'de kariyerine devam eden Lukas Podolski için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

FLAMENGO İLGİLENİYOR
İngiliz medyasında yer alan habere göre, Flamengo'nun 37 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı. Kariyerinde ülkesi Almanya, İtalya, Türkiye ve Japonya gibi ülkelerde oynayan 37 yaşındaki futbolcunun parlak futbol öz geçmişine Brezilya'yı eklemeye sıcak baktığı öne sürüldü.

BAŞKA TEKLİFLER DE VAR
Podolski'ye ayrıca Çin'den de çeşitli teklifler olduğu aktarıldı.

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Lucas Podolski için sürpriz transfer iddiası!
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