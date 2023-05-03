Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Son dakika haberleri: Türk Telekom'a EuroCup finali öncesi büyük şok! Kaza geçirdiler...
Giriş Tarihi: 3.5.2023 16:02 Son Güncelleme: 3.5.2023 16:03

Son dakika haberleri: Türk Telekom'a EuroCup finali öncesi büyük şok! Kaza geçirdiler...

Son dakika haberleri: Türk Telekom’a EuroCup finali öncesi büyük şok! Kaza geçirdiler...

Son dakika haberleri: EuroCup'ta finale çıkarak tarihi bir başarı elde eden Türk Telekom Basketbol Takımı, Gran Canaria ile oynayacağı final öncesi skandal bir olayla karşılaştı. Final öncesi kaza geçirerek korkutan Türk Telekom, İspanyolların skandal davranışlarına maruz kaldı.

Türk Telekom Basketbol, EuroCup'taki Gran Canaria finali öncesi İspanya'da kaza geçirdi.

Konuyla ilgili TRT Spor'a konuşan genel menajer Önder Külçebaş, "Koçumuz yine takımın başında olacak, maça çıkacak. Ama ne yazık ki otobüs şoförünün bize şehir turu attırması, 10 dakikalık yol, 40 dakika sürdü. İdmana geç kalıyorduk. O sırada radyonun sesini açmaya başladı, sesi kısmasını rica ettik. Hocamız kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hoca kafasını cama çarparak boynunu incitti.

Şu anda boyunlukla idman yaptırdı. Buradan da acil bir şekilde sedyeyle hastaneye götürülecek. EuroCup ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama burada ne yazık ki art niyet var. Bunun sorumlusu hesap vermek zorunda. Bunun için çalışıyoruz şu anda. Ama umarız en başta hocamız sağlıklı olsun." dedi.

Taraftarlara da mesaj gönderen Külçebaş, "Bizim için en büyük şey onların duaları, lütfen dualarını ve pozitif enerjilerini bize göndersinler. Ankara'daki taraftarımızdan rica ediyorum, Ankara Spor Salonu'na gelip bizi desteklesinler. Biz maça konsantre olacağız. Savaşmak için maç saatinde hazır olacağız." sözlerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları!
CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
Adana'da deprem paniği! Sarsıntı şiddetli hissedildi
Sizi kimin delirttiğini söyleyeyim mi?
Kendi acıklı akıbetine baksın
Kamuda 470 bin memura da ek gösterge geliyor: Hem aylık hem de ikramiye artacak
Şarkıcı Gülşen hakkında hapis cezası!
SON DAKİKA: Sırbistan’da ilkokula korkunç saldırı! Ölü sayısı artabilir
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Türk Telekom'a EuroCup finali öncesi büyük şok! Kaza geçirdiler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA