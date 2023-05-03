Türk Telekom kazayla ilgili açıklama yaptı

Türk Telekom Basketbol takımı, 7Days Eurocup final maçı öncesi yaşanan kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk Telekom Basketbol takımımızı 7Days Eurocup final maçı öncesi antrenmanın yapılacağı salona taşıyan otobüsün şoförünün sebep olduğu üzücü olayı kınıyor, en güzel cevabı parkede sportmence mücadele ederek vereceğimize inanıyoruz. Başta başantrenörümüz Erdem Can olmak üzere takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hocamız, hastanedeki tetkikleri sonrası konakladığı otele ulaşmış, boynunda oluşan ciddi travmanın tedavi sürecinin ise üç haftayı bulabileceği bildirilmiştir. Yaşanan olayla ilgili incelemelerimiz devam ederken, çıkacak sonuçların ve devam eden süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."