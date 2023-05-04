Karşılaşma öncesinde İspanya'da büyük rezalet yaşandı. Öğlen saatlerinde Türk takımını antrenman için salona taşıyan otobüs, İspanyol şoförün skandal tavırları nedeniyle kaza yaptı. Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, başını cama vurunca boynundan yaralandı. Genel Menajer Önder Külçebaş, "Bizi salona getiren otobüs şoförü 10 dakikalık yolu 40 dakikada geçti.Daha sonra hocamız kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hocamız kafasını cama çarparak boynunu incitti. Sedyeyle hastaneye götürüldü. Bunun sorumlusu hesabını verecek" dedi.Erdem Can ise "Olanlar kaza değildi. Organize bir şeydi. Yolu bilerek uzattı. Müziği sonuna kadar açtı. Sesi kısmak istediğimde elime vurup frene bastı, Kafamı cama çarptım ve cam patladı" ifadesini kullandı.