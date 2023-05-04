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Giriş Tarihi: 4.5.2023

İspanya’da büyük rezalet

İspanya’da büyük rezalet

Türk Telekom’u taşıyan otobüsün İspanyol şoförü, yolu uzattı. Üstüne kavga çıkarıp yaptığı ani frenle başantrenör Erdem Can’ın yaralanmasına neden oldu

Karşılaşma öncesinde İspanya'da büyük rezalet yaşandı. Öğlen saatlerinde Türk takımını antrenman için salona taşıyan otobüs, İspanyol şoförün skandal tavırları nedeniyle kaza yaptı. Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, başını cama vurunca boynundan yaralandı. Genel Menajer Önder Külçebaş, "Bizi salona getiren otobüs şoförü 10 dakikalık yolu 40 dakikada geçti.



Şoför, yolculuk sırasında radyonun sesini açtı. Kısmasını birkaç defa rica ettik. Daha sonra hocamız kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hocamız kafasını cama çarparak boynunu incitti. Sedyeyle hastaneye götürüldü. Bunun sorumlusu hesabını verecek" dedi. Boyunlukla maça çıkmak zorunda kalan Erdem Can ise "Olanlar kaza değildi. Organize bir şeydi. Yolu bilerek uzattı. Müziği sonuna kadar açtı. Sesi kısmak istediğimde elime vurup frene bastı, Kafamı cama çarptım ve cam patladı" ifadesini kullandı.

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İspanya’da büyük rezalet
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