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Giriş Tarihi: 4.5.2023

Şampiyonluğumuzu engellediler!

Şampiyonluğumuzu engellediler!

EuroCup finali öncesi başantrenör Erdem Can hastanelik oldu. Maçta da hakemler, 22 sayı farktan geri dönen Telekom’u frenledi. Şampiyonluk kupasını Gran Canaria kaldırdı

7 Days EuroCup finali için İspanya'da olan temsilcimiz Türk Telekom, dün yaşanan skandal olayların ardından psikolojik olarak yıpranmış şekilde parkeye çıktı ve İspanyol ekibi Gran Canaria'ya 71-67 yenildi. Savunmada zorlanan mavi-beyazlılar, ilk çeyreği 29-23 geride kapatırken hücumda da üretkenlik olmayınca ikinci periyotta fark 22 sayıya kadar çıktı, soyunma odasına ise 50-33 mağlup gitti. Üçüncü periyotta toparlanan Türk Telekom, özellikle sezonun MVP'si olan Jerian Grant'in sayılarıyla maça tutundu. Son bölüme gidilirken fark 6 sayıya indi (61-55). Dördüncü çeyrekte rakibin hatalarını değerlendirmeye çalışan ancak üçlüklerden eli boş dönen, ayrıca Sloven, Estonya ve İsrailli hakemlerin hatalı kararlarıyla durdurulan Erdem Can'ın ekibi, parkeden 71-67 mağlup ayrılıp kupayı Gran Canaria'ya kaptırdı. Tyrique Jones ve Bouteille'nin 17'şer, Grant'in de 16 sayısı yenilgiyi önleyemedi

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Şampiyonluğumuzu engellediler!
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