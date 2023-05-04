Şampiyonluğumuzu engellediler!

Days EuroCup finali için İspanya'da olan temsilcimiz Türk Telekom, dün yaşanan skandal olayların ardından psikolojik olarak yıpranmış şekilde parkeye çıktı ve İspanyol ekibi Gran Canaria'ya 71-67 yenildi. Savunmada zorlanan mavi-beyazlılar, ilk çeyreği 29-23 geride kapatırken hücumda da üretkenlik olmayınca ikinci periyotta fark 22 sayıya kadar çıktı, soyunma odasına ise 50-33 mağlup gitti.maça tutundu. Son bölüme gidilirken fark 6 sayıya indi (61-55). Dördüncü çeyrekte rakibin hatalarını değerlendirmeye çalışan ancakErdem Can'ın ekibi, parkeden 71-67 mağlup ayrılıp kupayı Gran Canaria'ya kaptırdı. Tyrique Jones ve Bouteille'nin 17'şer, Grant'in de 16 sayısı yenilgiyi önleyemedi