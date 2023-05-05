Fenerbahçe Beko Euroleague’ye devam diyor! Turu Yunanistan’da arayacağız...

Son periyoda Hayes-Davis'in üç sayılık isabetleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, farkı 5 sayıya çıkardı: 54-49. İlerleyen dakikalarda önce Peters ile 2 sayılık isabet bulan deplasman ekibi, McKissic'in 2+1'lik oyunuyla skoru dengeye getirdi: 56-56. Bu dakikanın ardından Pierre'in hücumda devreye girmesiyle ü sayılık isabetler bulan Fenerbahçe, bitime 2.41 kala farkı 6'ya kadar çıkardı: 67-61. Bu dakikanın ardından Fenerbahçe, Dorsey ve Pierre ile; Olympiacos ise McKissic'ten üç sayılık isabetler bulunca son 43 saniyeye ev sahibi ekibin 73-69'luk üstünlüğüyle girildi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 73-69 galip ayrıldı.