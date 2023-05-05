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Giriş Tarihi: 5.5.2023 22:57 Son Güncelleme: 5.5.2023 23:12

Fenerbahçe Beko Euroleague'ye devam diyor! Turu Yunanistan'da arayacağız...

DHA
Fenerbahçe Beko Euroleague’ye devam diyor! Turu Yunanistan’da arayacağız...

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 4’üncü maçında Yunanistan ekibi Olympiacos’u sahasında 73-69 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Sarı-lacivertli ekipte Dyshawn Pierre 17 sayıyla oynarken, deplasman ekibinde Shaq McKissic kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, Nick Calatles, Tyler Dorsey, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis, Tonye Jekiri ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Thomas Walkup, Isaiah Canaan, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov ve Moustapha Fall'dan oluştu.

Karşılaşmaya iyi başlayan deplasman ekibi, Fenerbahçe'ye ilk 2 dakikada sayı şansı tanımayınca 5-0 üstünlükle bu bölümü geçti. Bu bölümün ardından toparlanan sarı-lacivertliler, hücumda Dorsey ve Pierre ile etkili olunca bitime 5.31 kala skoru 12-7 yaptı. Olympiacos, hücumda farklı oyunculardan sayılar bulunca bitime 3.01 kala gelen televizyon molasına 14-14 eşitlikle girildi. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlanınca Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 18-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda iki takım da hücumda iyi başlayamadı. Kısır geçen periyodun ilk 5 dakikasını deplasman ekibi 27-25 önde geçti. Bu dakikanın ardından Edwards'ın sayılarıyla önce öne geçen sarı-lacivertliler, bitime 2.57 kala 3 sayıya çıkararak rakibine molayı aldırdı: 30-27. Kalan bölümde toparlanan Olympiacos, soyunma odasına 1 sayı farkla 33-32 önde girdi.

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Olympiacos, Canaan ve Walkup ile sayılar buldu. Yunan temsilcisi, periyodun ilk 5 dakikasını 45-40 önde geçti. Kalan bölümde savunmada toparlanan Fenerbahçe, periyodun son 5 dakikasında rakibine sadece 4 sayı şansı tanıdı. Bu bölümde 9 sayı üreten sarı-lacivertli ekip, son periyoda 49-48 geride girdi.

Son periyoda Hayes-Davis'in üç sayılık isabetleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, farkı 5 sayıya çıkardı: 54-49. İlerleyen dakikalarda önce Peters ile 2 sayılık isabet bulan deplasman ekibi, McKissic'in 2+1'lik oyunuyla skoru dengeye getirdi: 56-56. Bu dakikanın ardından Pierre'in hücumda devreye girmesiyle ü sayılık isabetler bulan Fenerbahçe, bitime 2.41 kala farkı 6'ya kadar çıkardı: 67-61. Bu dakikanın ardından Fenerbahçe, Dorsey ve Pierre ile; Olympiacos ise McKissic'ten üç sayılık isabetler bulunca son 43 saniyeye ev sahibi ekibin 73-69'luk üstünlüğüyle girildi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 73-69 galip ayrıldı.

Olympiacos - Fenerbahçe Beko Play-Off serisinde Dörtlü Final'e yükselecek takımı belirleyecek 5'inci karşılaşma, 9 Mayıs Salı günü Yunanistan ekibinin ev sahipliğinde TSİ 21.30'da Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

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Fenerbahçe Beko Euroleague'ye devam diyor! Turu Yunanistan'da arayacağız...
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