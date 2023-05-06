THY Euroleague play-off 4. maçların MVP’si Walter Tavares oldu

THY Euroleague'de play-off heyecanı devam ederken, 4. karşılaşmaların en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Partizan deplasmanında Real Madrid'in 85-78'lik skorla galip gelip, seriyi 2-2'ye getirmesinde önemli rol oynayan Yeşil Burun Adalı basketbolcu Walter Tavares'in haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. 31 yaşındaki basketbolcu, Sırp ekibi karşısında 15 sayı, 7 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokluk performansa imza attı ve 30 verimlilik puanı aldı. Deneyimli oyuncu play-off 3. maçların da MVP'si seçilmişti.Walter Tavares'in bu sezon üçüncü kez ve kariyerindeki altıncı kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.