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Giriş Tarihi: 10.5.2023

Yunanistan’da büyük yıkım

Yunanistan’da büyük yıkım

THY EuroLeague’de seriyi son maça taşıyan sarı-lacivertliler, deplasmanda Olympiakos’u geçmeyi başaramadı. Ribauntları alamayan ve hücumlardan eli boş dönen Kanarya, Final Four’a kalamadı. Bilet Olympiakos’un oldu

Fenerbahçe futbolda lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalıp taraftarını üzerken, dün basketbolda da üzücü bir sonuç yaşandı. THY EuroLeague'de normal sezonu 8. sırada bitiren ve play-off'ta lider Olympiakos ile eşleşen sarılacivertliler, 3 galibiyet alan takımın Final Four'a kalacağı seriyi son maça kadar taşısa da dün Yunanistan'da rakibine 84-72 kaybederek Litvanya'daki organizasyona katılma hayallerine veda etti. Olympiakos taraftarlarının hınca hınç doldurduğu ve büyük baskı kurduğu karşılaşmaya dirençli başlayan Kanarya, ilk çeyrekte Dorsey, ikinci periyotta da Guduric'in peş peşe üçlükleriyle maça tutunmaya çalışsa da soyunma odasına 44-33 geride gitti. Üçüncü çeyrekte Sloukas önderliğinde müsabakayı domine eden ve bol bol serbest atış alan Yunan ekibi, farkı da açarak son bölüme 65-52'lik avantajla gitti. Oyuna ortak olma çabaları sonuç vermeyen F.Bahçe Beko, parkeden 84-72 mağlup ayrılarak seriyi 3-2 kaybetti ve büyük hüsran yaşadı.

KOÇ TARAFTARA KIZDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadeleyi oğlu Kerim Rahmi ile birlikte izledi. Olympiakos taraftarlarının bench arkasında yaptığı taşkınlıklar hakkında da yetkililere uyarılarda bulundu.

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Yunanistan’da büyük yıkım
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