Yunanistan’da büyük yıkım

enerbahçe futbolda lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalıp taraftarını üzerken, dün basketbolda da üzücü bir sonuç yaşandı.sarılacivertliler, 3 galibiyet alan takımın Final Four'a kalacağı seriyi son maça kadar taşısa da dün Yunanistan'da rakibine 84-72 kaybederek Litvanya'daki organizasyona katılma hayallerine veda etti.karşılaşmaya dirençli başlayan Kanarya,peş peşe üçlükleriyle maça tutunmaya çalışsa da soyunma odasına 44-33 geride gitti. Üçüncü çeyrekteYunan ekibi, farkı da açarak son bölüme 65-52'lik avantajla gitti. Oyuna ortak olma çabaları sonuç vermeyen F.Bahçe Beko, parkeden 84-72 mağlup ayrılarakFenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadeleyi oğlu Kerim Rahmi ile birlikte izledi. Olympiakos taraftarlarının bench arkasında yaptığı taşkınlıklar hakkında da yetkililere uyarılarda bulundu.