Yunanistan’da büyük yıkım

THY EuroLeague’de seriyi son maça taşıyan sarı-lacivertliler, deplasmanda Olympiakos’u geçmeyi başaramadı. Ribauntları alamayan ve hücumlardan eli boş dönen Kanarya, Final Four’a kalamadı. Bilet Olympiakos’un oldu
Fenerbahçe futbolda lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalıp taraftarını üzerken, dün basketbolda da üzücü bir sonuç yaşandı. THY EuroLeague'denormal sezonu 8. sıradabitiren ve play-off'ta liderOlympiakos ile eşleşen sarılacivertliler, 3 galibiyet alan takımın Final Four'a kalacağı seriyi son maça kadar taşısa da dün Yunanistan'da rakibine 84-72 kaybederek Litvanya'daki organizasyona katılma hayallerine veda etti. Olympiakos taraftarlarınınhınca hınç doldurduğuve büyük baskı kurduğu karşılaşmaya dirençli başlayan Kanarya, ilk çeyrekteDorsey, ikinci periyotta daGuduric'in peş peşe üçlükleriyle maça tutunmaya çalışsa da soyunma odasına 44-33 geride gitti. Üçüncü çeyrekte Sloukas önderliğinde müsabakayıdomine eden ve bolbol serbest atış alan Yunan ekibi, farkı da açarak son bölüme 65-52'lik avantajla gitti. Oyuna ortak olma çabaları sonuç vermeyen F.Bahçe Beko, parkeden 84-72 mağlup ayrılarak seriyi 3-2 kaybettive büyük hüsran yaşadı.
KOÇ TARAFTARA KIZDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadeleyi oğlu Kerim Rahmi ile birlikte izledi. Olympiakos taraftarlarının bench arkasında yaptığı taşkınlıklar hakkında da yetkililere uyarılarda bulundu.