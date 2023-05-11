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Giriş Tarihi: 11.5.2023 17:04

Fenerbahçe'de Olcay Çakır Turgut ile yollar ayrıldı

İHA
Fenerbahçe’de Olcay Çakır Turgut ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda, Kaptan Olcay Çakır Turgut ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda uzun yıllardır forma giyen Olcay Çakır Turgut ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler tarafından; 'Her şey için teşekkürler Olcay Çakır Turgut' notu düşülerek paylaşılan mesajda, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı çubuklumuzla altyapıdan A takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir. 2022-23 sezonunu EuroLeague ve lig şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ile son olarak EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan başarılı oyun kurucu, Kadınlar Basketbol Ligi'nde de 7 kez şampiyonluk yaşadı.

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Fenerbahçe'de Olcay Çakır Turgut ile yollar ayrıldı
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