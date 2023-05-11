Ja Morant’a büyük şok! All-NBA seçilmedi...

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, All-NBA takımlarına seçilmeyerek "supermax" kontratı imzalama hakkını kaybetti. Morant'in beş yıllığı 194,3 milyon dolarlık uzatma kontratı, bir supermax kontrat ile yaklaşık 40 milyon dolar daha kazançlı olabilecekti.

Kariyerinde iki kez All-Star olan Grizzlies yıldızı, All-NBA takımlarının hiçbirine seçilmemesine Twitter'dan emojiler yardımıyla kurduğu cümleyle tepki gösterdi:

"YAKINDA ZİRVEYE DÖNECEĞİM!"

Toronto Raptors'tan Pascal Siakam ve Fred VanVleet ile Denver Nuggets'tan Jamal Murray'nin de All-NBA kadrolarından herhangi birine seçilmeleri durumunda supermax kontratı almaya hak kazandıkları bir sözleşmeleri bulunuyordu.