EuroLeague’de ilk finalist Olympiacos! Barça-Madrid kazananı ile...

İkinci periyoda daha etkili giriş yapan Olympiacos, McKissic'in hücumda bulduğu sayılarla ilk yarının bitimine 7.12 kala skoru eşitledi: 22-22. Bu dakikanın ardından kısa oyuncularının etikili olmasıyla Monaco tekrardan üstünlüğü eline aldı. Loyd ve James'in skorer oyunuyla hücumda üst üste sayılar bulan Fransız ekibi, periyodun son 7 dakikasına 19 sayı bularak farkı çift hanelere kadar çıkardı ve ilk yarıyı 41-29 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda etkili giren Olympiacos, 3 dakikadan kısa bir sürede yakaladığı 8-0'lık seri ile rakibine molayı aldırdı: 37-41. Molanın ardından da etkili savunmasını sürdüren Olympiacos, üst üste Papanikolaou ve Vezenkov'dan bulduğu 3 sayılık isabetlerle karşılaşmada uzun süre sonra öne geçti: 43-41. Rakibine 3'üncü periyotta sadece 2 sayı şansı tanıyan Yunan ekibi, farkı çift hanelere kadar çıkardı ve son periyoda 56-43 önde girdi.

Son periyotta da sayı farkını korumayı başaran Yunan ekibi, parkeden 76-62 galip ayrılarak finale yükselen ilk takım oldu.