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Giriş Tarihi: 6.6.2023 15:11

Le Mans 24 Saat Yarışı'nın startını LeBron James verecek

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Le Mans 24 Saat Yarışı’nın startını LeBron James verecek

2023 Le Mans 24 Saat Yarışı'nın başlama bayrağını, ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James sallayacak.

Yüzüncü yıl dönümünü kutlayacak otomobil yarışının startını, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en fazla sayı atan ismi James'in vereceği, organizasyonun Twitter hesabından duyuruldu. Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu bulunan, 4'er kez normal sezonun ve final serisinin en değerli oyuncusu seçilen James, 10-11 Haziran'da koşulacak yarışı Fransa bayrağını sallayarak başlatacak.

Daha önce bu görevi Steve McQueen, Georges Pompidou, Alain Delon, Brad Pitt, Rafael Nadal gibi ünlü isimler de üstlenmişti. Araçların hızı kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı 24 saatlik mücadele, Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,6 kilometrelik De la Sarthe Pisti'nde düzenlenecek.

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Le Mans 24 Saat Yarışı'nın startını LeBron James verecek
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