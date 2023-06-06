Pınar Karşıyaka Türk Telekom’u devirdi! Seride durumu eşitledi...

İlk periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, Delgado ve Angola ile ilk üç dakikada 9 sayı buldu. Konuk ekibe Rıdvan Öncel ile bulduğu 4 sayıyla karşılık veren Türk Telekom, savunmada istediği sertliği gösteremedi ve mücadelenin ilk 5 dakikası Pınar Karşıyaka'nın 12-6 üstünlüğüyle geçildi. Grant, Taylor ve Erkan Yılmaz'ın sayılarıyla farkı azaltmaya çalışan Türk Telekom'a, Delgado, Vitto Brown ve Angola'dan bulduğu sayılarla izin vermeyen Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 22-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe katı savunma yaparak başlayan konuk ekip, ilk dört dakikada Türk Telekom'a sadece iki sayı imkanı tanıdı. Bu süreçte Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Delgado ve Mc Collum ile bulduğu sayılarla farkı 15'e (19-34) çıkardı. Bu dakikadan sonra Sestina, Grant, Jones, Bouteille ve Taylor'un sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan Türk Telekom'a, Mc Collum, Delgado ve Angola ile karşılık veren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 46-38 önde girdi.

Üçüncü periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 25. dakikası Pınar Karşıyaka'nın 59-51 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra rakibine boyalı alanda sert savunma yapan Türk Telekom, Taylor, Grant ve Bouteille'nin sayılarıyla farkı 3 sayıya (64-67) indirdi. Mücadelenin üçüncü periyodu Pınar Karşıyaka'nın 67-64 üstünlüğüyle bitti.

Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, Jones ve Grant'ın sayılarıyla 33. dakikada 72-72 eşitliğe getirdi. Bu dakikadan sonra Delgado, Vitto Brown ve Jaylon Brown'un sayılarıyla mücadelenin bitimine 2 dakika kala farkı yeniden 8 sayıya (77-85) çıkaran Pınar Karşıyaka, çekişmeli geçen mücadeleyi 92-81 kazandı ve seriyi 1-1'e getirdi.

Mücadelenin üçüncü müsabakası 8 Haziran Perşembe günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanacak.

Öte yandan mücadeleyi MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da izledi. Kafkas'a müsabaka öncesi Türk Telekom forması hediye edildi.

1. Periyot: 17-22

Devre: 38-46

3. Periyot: 64-67