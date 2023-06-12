Frutti Extra, Bursaspor’la sponsorluğunu sonlandırdı!

Frutti Extra, Bursaspor'dan sponsorluğunu çekti. Uludağ İçecek'ten yapılan resmi açıklama şu şekilde: "Bundan tam 4 sezon önce Bursaspor Basketbol Kulübü Süper lige yükselirken, onları süper lige taşıyan Durmazlar Makine'den isim sponsorluk bayrağını devraldık ve Frutti Extra Bursaspor olarak bugünlere geldik. Geride bıraktığımız 4 sezonda camia kulübü ve marka birlikteliğinin en güzel örneklerini 7 Days Eurocup Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde yaşadık. Dünyayı kasıp kavuran Covid 19 salgınının ve ülkemizde yaşanan asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin oluşturduğu zorluklara birlikte göğüs gerdik. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen Frutti Extra Bursaspor başarılarına hiç durmadan yenilerini ekledi. Geçen sezon 7 Days Eurocup'ta final oynarken, bu sezon Türkiye Süper Ligi'nde Türkiye 5.'si oldu. Biliyoruz ki Bursaspor Basketbol kulübü bu başarılarına daha nicelerini ekleyecek, taraftarını ve Bursa halkını gururlandırmaya devam edecek.Bizler sponsorluk ve kulübe olan desteğin her zaman bir bayrak yarışı olduğunun bilincinde olarak bu bayrağı devir aldık. Artık bu bayrağı gururla ve mutlulukla devretme zamanının geldiğine inanıyoruz. Uludağ İçecek Türk A.Ş. olarak Frutti Extra ve Bursaspor birlikteliğini yaşarken sponsorluğumuzu sadece imzaladığımız maddi anlaşmaya tabii kalmasına izin vermedik ve birlikteliğimizi bunun çok daha üzerine taşıdık. Sponsorluğumuz süresince Kulüp Başkanı Sezer Sezgin ve yönetim kurulunun tüm desteğimizle yanında bulunurken; yeni oluşturulan icra kurulu, muhasebe ve finans ile beraber kurumsallaşma, Nilüfer Belediyesi'nin Bursaspor Basketbol kulübüne tahsis etmiş olduğu Barış Spor Salonundaki fiziki ilave yatırımları, BGL basketbol takımı ve her yaş grubunda toplam 80 kişilik genç sporcu kadrosu ile saha içi koltukları organizasyonu ve kurumsal şirket kombinesi olmak üzere ciddi ve fark oluşturan katılımlarda bulunduk.""Bu beraberlik hem biz hem kulübümüz için çok faydalı ve başarılı bir süreç oldu" ifadeleriyle devam eden açıklamada, "Bizler de bu bayrak yarışının sonuna geldiğimizde bugün bu bayrağı devrederken sponsorluk anlaşmasının çok üzerinde olan alacaklarımızdan, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak feragat edeceğimizi taahhüt ederiz. Çok değerli olduğuna inandığımız şirket kombine projesine yeni sezonda da aynen desteğe devam ederken, saha içindeki reklam panolarında markalarımızla yerimizi alacağız. Erbak ve Kızıl aileleri ve şirketimiz Uludağ İçecek Türk A.Ş. Bursa da doğmuş ve bugün Türkiye'nin 111 yıllık yerli ve milli en büyük Uluslararası içecek markası olmuştur. Bugünlere gelirken ulusal ve uluslararası sponsorluklarımızın yanında Bursa'yı hiçbir zaman unutmadan sürdürülebilir spora, müziğe ve kültüre destek vermeye devam ettik. Bu güzel 4 sezon için Bursaspor Basketbol Kulübü'ne; Bursaspor Basketbol Kulübü Başkan Sezer Sezgin'e, Yönetim Kurulu'na, Bursa'ya ve Türkiye'ye Teşekkür eder, Saygılarımızı sunarız" cümlelerine yer verildi.