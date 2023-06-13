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Giriş Tarihi: 13.6.2023 07:43

Son dakika haberleri: NBA'de şampiyon Denver Nuggets! Jokic bir kez daha tarihe geçti...

Son dakika haberleri: NBA’de şampiyon Denver Nuggets! Jokic bir kez daha tarihe geçti...

Son dakika haberleri: NBA'de şampiyon Denver Nuggets oldu... Final serisi 5. maçında Miami Heat'i 94-89 mağlup eden Denver tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşırken, yıldız isim Nikola Jokic bir kez daha tarihe geçmeyi başardı...

NBA final serisi 5. maçında Denver Nuggets, sahasında Miami Heat'i konuk etti.

Seride 3-1 üstün durumda olan Denver, büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibini 94-89 mağlup etti ve seride durumu 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

Denver'da Sırp yıldız Nikola Jokic, 28 sayı 16 ribaund ve 4 asist ile 5. maça damga vurdu. Jamal Murray 14 sayı 8 ribaund ve 8 asist ile Jokic'e eşlik etti.

Miami'de ise Jimmy Butler 21 sayı 3 ribaund 5 asist ve 3 top çalma ile oynasa da yenilgiyi önleyemedi.

Denver kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu kazanırken, 2 kez normal sezon MVP'si seçilen Nikola Jokic, final serisinin de en değerli oyuncusu seçilmeyi başardı.

Jokic; play-offlarda en çok sayı bulan, en çok asist yapan ve en çok ribaund alan oyuncu olmuştu.

Nikola Jokic, 2002 yılında ödülü kazanan Shaq'tan bu yana NBA Finalleri MVP'si seçilen ilk pivot oldu.

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Son dakika haberleri: NBA'de şampiyon Denver Nuggets! Jokic bir kez daha tarihe geçti...
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