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Giriş Tarihi: 20.6.2023 11:12 Son Güncelleme: 20.6.2023 11:14

Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi başladı

DHA
Anadolu Efes’te Erdem Can dönemi başladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Ergin Ataman'dan boşalan başantrenörlük görevine Erdem Can'ın getirildiğini açıkladı. Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, EuroCup'ta final oynama başarısı gösterirken, Basketbol Süper Ligi'nde de normal sezonu lider tamamlamıştı.

Lacivert-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Başarılı Başantrenör Erdem Can ile 2 yıllık sözleşme imzaladık! Hoş geldin Erdem Can" ifadelerine yer verildi. 42 yaşındaki başantrenör son olarak Türk Telekom'u çalıştırmıştı.

YARI FİNALDE ELENMİŞTİ

Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, EuroCup'ta final oynama başarısı gösterirken, Basketbol Süper Ligi'nde de normal sezonu lider tamamlamıştı. Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde ise Pınar Karşıyaka'ya 3-1 mağlup olmuştu.

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Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi başladı
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