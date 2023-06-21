Erdem Can Efes’te, Ergin Ataman Pana’da

Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon şampiyon olangetirildi. Türk Telekom'da başarılı bir sezon geçiren 43 yaşındaki koç ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Can, 2022-23'te Türk Telekom'un başında Euro Cup'ta 'Yılın Koçu' seçilmişti. Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off yarı finaline kadar mücadele etti.Bu anlaşmayla başarılı çalıştırıcı, Türk tarihinde bir Yunan ekibini yönetecek ilk isim oldu.