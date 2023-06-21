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Giriş Tarihi: 21.6.2023

Erdem Can Efes’te, Ergin Ataman Pana’da

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon şampiyon olan Anadolu Efes'te başantrenörlük koltuğuna Erdem Can getirildi. Türk Telekom'da başarılı bir sezon geçiren 43 yaşındaki koç ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Can, 2022-23'te Türk Telekom'un başında Euro Cup'ta 'Yılın Koçu' seçilmişti. Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off yarı finaline kadar mücadele etti. Efes'ten ayrılan Ergin Ataman da Yunan ekibi Panathinaikos ile 2 yıllık kontrat imzaladı. Bu anlaşmayla başarılı çalıştırıcı, Türk tarihinde bir Yunan ekibini yönetecek ilk isim oldu.

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Erdem Can Efes’te, Ergin Ataman Pana’da
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