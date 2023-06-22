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Giriş Tarihi: 22.6.2023 14:51

Kostas Antetokounmpo, Panathinaikos'ta!

İHA
Kostas Antetokounmpo, Panathinaikos’ta!

Yunan temsilcisi Panathinaikos, son olarak Fenerbahçe'de oynayan 25 yaşındaki basketbolcu Kostas Antetokounmpo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yunan ekibi Panathinaikos, Ergin Ataman'ı takımın başına getirdikten sonra ilk transferini gerçekleştirdi. Panathinaikos, Yunan basketbolcu Kostas Antetokounmpo'yu kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Antetokounmpo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 25 yaşındaki basketbolcu, Avrupa'da daha önce ASVEL'de oynadı. NBA'de 2018 yılında 2. Tur 60. sıradan Philadelphia 76ers tarafından draft edilen Kostas Antetokounmpo, Dallas Mavericks ve Los Angeles Lakers'ta da görev aldı.
Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 14 karşılaşmaya çıkan Antetokounmpo, 2.8 sayı, 0.8 ribaund ve 0.4 asist ile mücadele etti.

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