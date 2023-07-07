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Giriş Tarihi: 7.7.2023 11:00

Pınar Karşıyakalı Delgado Beşiktaş'ta!

DHA
Pınar Karşıyakalı Delgado Beşiktaş’ta!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka'da parlayan Dominikli pivot Angel Delgado, Beşiktaş'a transfer oldu.

Delgado, Berkan Durmaz'dan sonra yeni sezon öncesi yeşil-kırmızılılardan siyah-beyazlılara giden ikinci isim oldu. Pınar Karşıyaka, sezonu ligde 13.7 sayı, 12 ribaund, 1.2 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 10.9 sayı, 7 ribaund, 1.1 asist ortalamalarıyla tamamlayan 29 yaşında, 2.08 boyundaki Delgado için, "2022-23 sezonunda kadromuzda yer alan Angel Delgado'ya Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" mesajını yayınladı.
Karşıyaka'dan ayrılarak Maccabi Tel Aviv ile anlaşan Braian Angola'nın ise sağlık kontrollerinden geçemediği öğrenildi. İsrail ekibinin Angola konusunda vereceği kararla ilgili yapılacak olan yeni sağlık testin sonucunu bekleyeceği belirtildi. Geçen sezona Galatasaray'da başlayıp sezon içinde Karşıyaka'nın yolunu tutan Angola, Yunanistan'da AEK forması giydiği dönemde kalp kası iltihabı rahatsızlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. İç transferi McCollum, Vito Brown, Kenan, Thomas, Deniz, Mert ve Ergi'yle anlayarak tamamlayan, dış transferde kısa forvet Kelan Martin ve pivot Furkan Haltalı'yı alan Pınar Karşıyaka, 3'ü yabancı 5 takviye daha yapacak.

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Pınar Karşıyakalı Delgado Beşiktaş'ta!
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