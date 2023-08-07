Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer oldu
Giriş Tarihi: 7.8.2023 17:18 Son Güncelleme: 7.8.2023 17:24

İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer oldu

İHA
İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer oldu

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın oğlu, A. Efes’te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay Real Madrid basketbol takımına transfer oldu.

Eski milli basketbolcu İbrahim'in Kutluay'ın oğlu, A. Efes'te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Kutluay, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Adana Kozan'da korkutan deprem
Akaryakıta zam üstüne zam
CHP'deki Genel Başkanlık krizine İlgezdi de katıldı: İmamoğlu'na değişimi sordum "Bilmiyorum" dedi
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Son dakika: Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var
Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB mesajı: Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz
Kılıçdaroğlu'na rakip olan İmamoğlu yine yollara düştü! Vatandaş isyan etti
Sosyal medya zombileri gerçeğin çölünde
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hasta olan eşini terk etti
ARKADAŞINA GÖNDER
İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA