12 Dev Adam, Olimpiyat Ön Elemeleri’ne galibiyetle başladı

Son periyotta da farkı koruyan Türkiye, karşılaşmadan 99-72 galip ayrılarak ön elemelere galibiyetle başladı.

Türkiye, gruptaki 2'nci maçında yarın saat 20.45'te Bulgaristan ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

BAKAN BAK, KARŞILAŞMAYI YKS BİRİNCİLERİYLE İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye ile İzlanda arasında oynanan karşılaşmada tribünde yer alarak milli takımı yalnız bırakmadı. Bakan Bak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) birinci olan öğrencilerle birlikte karşılaşmayı tribünde takip etti.

GRUPTAKİ DİĞER MAÇTA KAZANAN UKRAYNA

A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı C Grubu'nda oynanan diğer karşılaşmada ise gülen taraf Ukrayna oldu. Ukrayna, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bulgaristan'ı normal süresi 68-68 biten karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda 80-71 mağlup ederek ön elemelere galibiyetle başladı.

