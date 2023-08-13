A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda 2’de 2 yaptı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Kenan Sipahi'nin etkili oyunuyla iyi başlayan milli takım, mücadelenin ilk 5 dakikasını 14-8 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven ile sayılar bulan Türkiye, farkı daha da açarak ilk periyodu 28-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda savunmada etkili bir giriş yapan milliler, kenardan gelen oyuncuların skora verdiği katkıyla ilk yarının bitimine 5 dakika kala farkı 22'ye kadar çıkardı: 17-39. Kalan bölümde rakibine sadece 5 sayı şansı tanıyan Türkiye, farkı daha da açarak soyunma odasına 30 sayı farkla 52-22 önde girdi.

Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başladı. İki takım da hücumda sayı bulmakta zorlanmazken periyodun ilk 5 dakikası millilerin 65-37'lik üstünlüğü ile geçildi. Kalan bölümde milliler, Onuralp Bitim ve Alperen Şengün ile hücumda sayılar bulunca son periyoda Türkiye'nin 81-48'lik üstünlüğü ile girildi.

Son bölümde farkı daha da açan Türkiye, parkeden 104-66 galip ayrılarak gruptaki 2'nci maçını da kazandı. Milliler, gruptaki son maçında 15 Ağustos Salı günü Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

BAKAN BAK TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, tribünden izledi. Millilerin, dün oynadığı İzlanda karşılaşmasını da tribünden takip eden Bakan Bak, milli takımı bugün de yalnız bırakmadı.