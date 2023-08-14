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Giriş Tarihi: 14.8.2023 13:28

Anadolu Efes, milli basketbolcu Ercan Osmani'yi transfer etti

AA
Anadolu Efes, milli basketbolcu Ercan Osmani’yi transfer etti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 25 yaşındaki pivot Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı.

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Darüşşafaka Lassa forması giyen 2,13 metre boyundaki Ercan Osmani ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bandırma Kırmızı'da 2014-2018 yılları arasında görev alan Ercan Osmani, 2018-2020 döneminde ise Teksüt Bandırma'da oynadı. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ın yolunu tutan Ercan Osmani, burada iki sezon forma giydikten sonra geçen sezon başında Darüşşafaka Lassa'ya transfer oldu.

Darüşşafaka Lassa formasıyla geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 11 karşılaşmada 10,1 sayı, 6,3 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakalayan milli basketbolcu, Basketbol Süper Ligi'ndeki 32 karşılaşmada ise maç başına 9 sayı, 4,8 ribaunt ve 1,7 asistle oynadı.

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Anadolu Efes, milli basketbolcu Ercan Osmani'yi transfer etti
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