12 dev adam büyük fırsatı tepti! Olimpiyat hayaline Hırvatistan engeli...

Karşılaşmanın ilk 2 dakikası dengeli bir oyunla geçildi. Pota altından Saric ile üç sayı çizgisinin gerisinden de Filipovic ile skor üreten Hırvatistan, 4'üncü dakikayı 12-6 önde geçti. Üst üste boş atışlardan sayı bulamayan Türkiye karşısında boyalı alanı etkili kullanmayı sürdüren Hırvatlar, 6'ncı dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 8-16. Onuralp Bitim'in oyuna girmesiyle oyunun iki yönünde ritmini bulan A Milli Takım, 8'inci dakikada farkı 4 sayıya düşürdü: 12-16. Üst üste kazanılan serbest atışlarla yeniden hücumda etkinliğini arttıran Hırvatistan, ilk çeyreği 24-14 önde kapattı.

İkinci çeyreğe hücumda Saric'in üç sayılık basketleriyle etkili başlayan Hırvatlar, 12'nci dakikada farkı 16 sayıya yükseltti: 16-32. Ay-yıldızlı takım, periyodun ortalarına doğru Sertaç Şanlı ve Alperen Şengün'ün oyuna girmesiyle pota altını iyi savundu. Hücumda ritmini bir türlü bulamayan milliler karşısında Hırvatlar, Hezonja'nın üst üste bulduğu dış atış isabetleriyle farkın kapanmasına izin vermedi. Hücumda üretken olamayan A Milli Takım, bir ara 20 sayı geriye düştü: 25-45. Türkiye, soyunma odasına da 48-29 geride girdi.