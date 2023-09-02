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Giriş Tarihi: 2.9.2023 16:11 Son Güncelleme: 2.9.2023 16:11

Fenerbahçe'ye çifte sponsor: Rams Global ve Gain Medya

Fenerbahçe’ye çifte sponsor: Rams Global ve Gain Medya

Fenerbahçe Erkek ve Kadın Basketbol Takımları'nın Sponsoru Rams Global ve İştiraki Gain Medya oldu.

Türk sporuna kattığı değer ile adından çokça söz ettiren RAMS Global, Fenerbahçe Erkek ve Kadın Basketbol Takımlarının 'forma sırt numara altı ve forma önü' sponsorluğu anlaşması imzaladı. Türk sporu ve sporcusuna verdiği değerle dikkat çeken RAMS Global, 2023-2024 sezonu için Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Euroleague "Forma Önü Sponsorluğu", Türkiye Basketbol TBL'de ise "Forma Sırt Sponsorluğu" anlaşması imzaladı.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımının Forma Sırt Sponsoru ise RAMS Global iştiraki ve Türkiye'nin yeni nesil dijital içerik platformu olan GAİN Medya oldu. Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağı öğrenildi.

Öte yandan RAMS Global, 35 yılı aşkın süredir Türkiye ve dünyanın birçok ülkede başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere sağlık, medya, turizm, madencilik, gıda, paylaşımlı ofis ve mobilya sektörlerinde öncü bir güç olarak iz bırakan projelere imza atıyor.

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Fenerbahçe'ye çifte sponsor: Rams Global ve Gain Medya
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