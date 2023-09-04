Son dakika haberleri: Güney Sudan maçında sakatlanan Borisa Simanic’in böbreği alındı!

Sırbistan'ın Güney Sudan ile karşılaştığı FIBA 2023 Dünya Kupası mücadelesinde karnına aldığı dirsek darbesiyle sakatlanan Borisa Simanic, kadrodan çıkartılmıştı.

Ardından sakatlığının etkileri sebebiyle hastaneye kaldırılan Simanic için böbreklerinden birinin alınmasına karar verildi.

Simanic, darbeyi aldığı maçtan sonra ameliyata girmişti. Sırbistan Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada Simanic'in pazar günü bir ameliyat daha yaşadığı belirtildi.

Simanic'in darbeyi aldığı pozisyondaki Güney Sudanlı oyuncu Nuni Omot'a maçtan sonra o pozisyon sorulmuştu:

"Hastaneye kaldırıldığını duydum. Özür diliyorum, kasti kötü bir hareket yapmamıştım. Umarım kısa sürede iyileşir. Dua edeceğim.

Kasti kötülükler yapan bir oyuncu değilim, hiç olmadım. Kalbimin en derinlerinden izleyen herkese ve özellikle de oyuncuya özür diliyorum."