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Giriş Tarihi: 9.9.2023 15:59

Eski Fenerbahçeli Luigi Datome basketbol kariyerini noktaladı

AA
Eski Fenerbahçeli Luigi Datome basketbol kariyerini noktaladı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Luigi Datome, emekliye ayrıldı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIBA Dünya Kupası'nın 7'ncilik maçında İtalya ile Slovenya karşılaştı.

Slovenya'nın 89-85 galip ayrılarak organizasyonu 7. sırada tamamladığı maçın son bölümlerinde oyundan alınan Datome, taraftarlar ve sahadaki basketbolcular tarafından alkış eşliğinde kariyerini noktaladı.

FIBA Dünya Kupası'nın ardından emekliye ayrılacağını önceden duyuran 35 yaşındaki oyuncu, 2015-20 sezonları arasında Fenerbahçe'de de oynamıştı.

2017'de Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Datome, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Detroit Pistons ve Boston Celtics'te de forma giymişti. İtalyan oyuncu, üçer kez Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, İtalya Ligi, iki kez İtalya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.


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Eski Fenerbahçeli Luigi Datome basketbol kariyerini noktaladı
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