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Giriş Tarihi: 10.9.2023 18:46 Son Güncelleme: 10.9.2023 18:46

Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya! 2019'da 18. olmuşlardı...

DHA
Basketbol Dünya Kupası’nda şampiyon Almanya! 2019’da 18. olmuşlardı...

Almanya, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77 mağlup ederek şampiyon oldu.

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası finalinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Filipinler'deki Mall Of Asia Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 47-47 eşitlikle geçildi.

İkinci yarıda daha etkili bir performans sergileyen Almanya, 83-77'lik skorla galip geldi ve tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Öte yandan Almanya, turnuvayı namağlup olarak bitirdi. Mücadelenin en skorer ismi ise Almanya'da 28 sayı kaydeden Dennis Schröder oldu.

Ayrıca Almanya Milli Takımı, 2019 yılında turnuvayı 18. sırada tamamlamıştı.

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Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya! 2019'da 18. olmuşlardı...
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