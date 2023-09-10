Basketbol Dünya Kupası’nda şampiyon Almanya! 2019’da 18. olmuşlardı...

İkinci yarıda daha etkili bir performans sergileyen Almanya, 83-77'lik skorla galip geldi ve tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Öte yandan Almanya, turnuvayı namağlup olarak bitirdi. Mücadelenin en skorer ismi ise Almanya'da 28 sayı kaydeden Dennis Schröder oldu.