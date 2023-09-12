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Giriş Tarihi: 12.9.2023 15:55

Japonya-Türkiye maçında taraftarlardan örnek davranış! Çöp poşeti ile geldiler

Japonya-Türkiye maçında taraftarlardan örnek davranış! Çöp poşeti ile geldiler

A Milli Futbol Takım'ımız, hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde Japon taraftarlar, maç sonu tribünde temizlik yapmak için çöp poşetleriyle stada geldi.

Japonya ile Türkiye, özel maçta karşı karşıya geliyor. Belçika'da oynanan müsabaka öncesi Japon taraftarlardan alkışlanacak hareket geldi. Japon taraftarlar, maçın ardından tribündeki çöpleri toplamak için çöp poşeti ile stadyuma geldi.

DÜNYA KUPASI'NDA DA TEMİZLEDİLER

2022 Dünya Kupası'nda takımlarını desteklemek ve diğer maçları izlemek için Katar'a gelen Japon taraftarlar her zamanki gibi çevreye büyük özen göstermişti. Japonlar, maç sonu tribünü temizlemek için birbirlerine çöp poşeti dağıtmıştı.

YİNE ÇÖP POŞETİ İLE TRİBÜNDELER

Japon taraftarlar, A Milli Takım ile oynanan maça çöp poşetleriyle geldiler. Japonlar, maçın bitiminden sonra tribünleri temizleyecek.

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Japonya-Türkiye maçında taraftarlardan örnek davranış! Çöp poşeti ile geldiler
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