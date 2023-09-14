Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de yıldız oyuncuların dinlendirilmesine kısıtlama getirildi
Giriş Tarihi: 14.9.2023 11:28

NBA'de yıldız oyuncuların dinlendirilmesine kısıtlama getirildi

AA
NBA’de yıldız oyuncuların dinlendirilmesine kısıtlama getirildi

NBA'de 2023-24 sezonunda bir takım, aynı maçta sadece tek bir yıldız oyuncusunu dinlendirebilecek.

Normal sezondaki yoğun maç trafiği ve lig sonlarına doğru derecelerin belli olması gibi gerekçelerle NBA takımı başantrenörlerinin sıklıkla başvurduğu yöntemler arasında yer alan yıldız oyuncuların dinlendirilmesine kısıtlama getirildi.

NBA'den yapılan açıklamada, lig paydaşlarının katıldığı toplantıda alınan kararla, bu sezon bir takım, sakatlık gerekçesi hariç bir maçta en fazla bir yıldız oyuncusunu dinlendirebilecek. Özellikle, ABD kanallarından canlı yayınlanan maçlarda, yıldız oyuncuların oynatılması zorunlu hale gelecek.

Yıldız oyuncu kriteri ise "önceki üç sezon içinde All-Star veya All-NBA takımına seçilme" olarak belirlendi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan NBA Başkanı Adam Silver, "Bu ligin bir prensibi var. Sağlıklı bir oyuncuysanız, oynamanız beklenir" ifadelerini kullandı.

Bu kurala uymayan takımlara ise yüksek miktarda para cezası verilecek. Buna göre, takımların ilk ihlal için 100 bin, ikincisi için 200 bin dolar ödemesi gerekecek. Sonraki ihlallerin her birinde ise birer milyon dolar ceza uygulanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Portakal'dan İYİ Parti ve Akşener'e: 2 gün sonra CHP'ye yanaşacaklar
CHP yandaşı Enver Aysever ve Uğur Dündar'dan "Atatürk'ü pazarladınız" kavgası!
SON DAKİKA! İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dünya şokta ama ben...
SON DAKİKA | Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki: Akıl dışı buluyoruz
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk yorum: Köprünün altından çok sular akar
Kanlı tarla
Kuzey Kore’nin yeni rolü
Kötü tohum
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de yıldız oyuncuların dinlendirilmesine kısıtlama getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA