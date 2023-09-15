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Giriş Tarihi: 15.9.2023 17:45 Son Güncelleme: 15.9.2023 17:46

Antalya, basketbolda Ayos Spor ile yeniden temsil ediliyor

Antalya, basketbolda Ayos Spor ile yeniden temsil ediliyor

Ayos Holding iştiraki Ayos Spor A.Ş ve Antalyaspor Kulübü arasında basketbol alanında gerçekleşen işbirliği anlaşması Antalya Nirvana Hotel Cosmopolitan’da düzenlenen lansman ile kamuoyuna duyuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Cansel Tuncer, Antalya Gençlik Spor ve İl Müdürü Sayın Yavuz Gürhan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Antalya Spor Yazarları Derneği Başkanı Şİfa Çiçek, Ayos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oktay Şirin, Ayos Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ayos Spor A.Ş Başkanı Osman Şirin, Ayos Spor A.Ş. Başkan Vekili Mehmet Aslan , Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor As Başkanı Sinan Boztepe ve Antalyaspor yönetim kurulu üyelerinin katıldığı lansmanı ulusal ve yerel basın da yakından takip etti. Basketbol yorumcusu Didem Gürser'in sunuculuğunu yaptığı lansman etkinliğinde katılımcılar Antalya'nın basketbol branşında yeniden temsil edilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını, spor alanında Antalya için her zaman bir arada hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

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Antalya, basketbolda Ayos Spor ile yeniden temsil ediliyor
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