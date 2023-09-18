Letonyalı genç oyun kurucu Zagars, Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu, anlaşma kapsamında ilk sezonunu EuroCup'ta mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves'da geçirecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Arturs Zagars'a hayırlı olmasını diliyor, 2023-24 sezonunu BC Wolves formasıyla kiralık olarak geçirecek oyuncumuza sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.