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Giriş Tarihi: 18.9.2023 13:02

Letonyalı genç oyun kurucu Zagars, Fenerbahçe Beko’da

Letonyalı genç oyun kurucu Zagars, Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu, anlaşma kapsamında ilk sezonunu EuroCup'ta mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves'da geçirecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Arturs Zagars'a hayırlı olmasını diliyor, 2023-24 sezonunu BC Wolves formasıyla kiralık olarak geçirecek oyuncumuza sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

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Letonyalı genç oyun kurucu Zagars, Fenerbahçe Beko’da
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