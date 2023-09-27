Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin resmi sponsoru belli oldu

Türkiye'nin 81 ilinde 500'ün üzerinde noktada hizmet veren ve dünya lastik markalarını tek çatı altında sunan LastikPark, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile iş birliğine imza attı. Spora ve sporcuya katkı sağlayan çalışmalarına devam eden LastikPark, yeni sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin destekçileri arasında yer alacak.

TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Tatko Lastik Genel Müdürü Vedat Özçelik, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF ve LastikPark yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen imza töreni İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin en büyük çok markalı lastik perakende zinciri LastikPark, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu.

İmza töreninde konuşan TBF Başkan Vekili Ömer Onan, "Türk lastik sektörünün önde gelen oyuncularından LastikPark ile anlaşmamızdan büyük mutluluk duyuyoruz. LastikPark önümüzdeki sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru olarak gücümüze güç katacak. Türk basketboluna destekleri için Tatko Lastik Genel Müdürü Vedat Özçelik'e teşekkür ediyorum. Birbirinden güçlü markalarımızın desteğiyle ilerlemek ligimize değer katıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Avrupa'nın en başarılı takımlarının mücadelesine sahne oluyor. Ligde geçtiğimiz sezon birbirinden keyifli karşılaşmalar izledik. Bu sezon da hiç kuşkusuz rekabet seviyesi en üst düzeyde olacak. LastikPark ile iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin destekçileri arasında yer alacak olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Tatko Lastik Genel Müdürü Vedat Özçelik: "Türkiye'nin en büyük çok markalı lastik perakende zinciri LastikPark olarak, spora ve sporcuya değer katacak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türk basketboluna katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attık. LastikPark olarak bugüne dek iş birliği yaptığımız global lastik markalarıyla 81 il 500 noktada, araç kullanıcılarının yol heyecanına ortak olduk. Şimdi ise bu heyecanı basketbol sahalarına taşıyoruz. Yeni sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsorları arasında yer almaktan ve lig serüvenine ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin en sevilen ve tercih edilen lastik mağazacılığı markası olma hedefimizin yanı sıra sosyal fayda sağlayacak farklı alanlarda da tüketicilerimizle buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.