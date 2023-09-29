FIBA Kadınlar Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe, yurda döndü

Geçen sezon kazandıkları başarıları 2023-2024'te de sürdürmek istediklerini belirten Mustafa Kemal Danabaş, "Teknik ve idari kadro ile oyuncularımızı tebrik ediyorum. Müthiş bir iş çıkardılar. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunuz hep söylüyoruz. Dün gece de bunun bir ispatı oldu. Basketbola çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu kupayı Cumhuriyet'imizin 100. yılında Fenerbahçe'nin bir armağanı olarak görüyoruz. Yeni sezonda da bütün kupaları almak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz." ifadelerini kullandı.