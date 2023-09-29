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Giriş Tarihi: 30.9.2023 00:00

FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, yurda döndü

AA
FIBA Kadınlar Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe, yurda döndü

FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Fransa ekibi LDLC ASVEL Feminin'i 109-52 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı, yurda döndü.

Sarı-lacivertli kafile, karşılaşmanın oynandığı Fransa'nın Lyon kentinden kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile sarı-lacivertli takımın başantrenörü Valerie Garnier, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon kazandıkları başarıları 2023-2024'te de sürdürmek istediklerini belirten Mustafa Kemal Danabaş, "Teknik ve idari kadro ile oyuncularımızı tebrik ediyorum. Müthiş bir iş çıkardılar. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunuz hep söylüyoruz. Dün gece de bunun bir ispatı oldu. Basketbola çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu kupayı Cumhuriyet'imizin 100. yılında Fenerbahçe'nin bir armağanı olarak görüyoruz. Yeni sezonda da bütün kupaları almak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz." ifadelerini kullandı.

Çok önemli bir kupayı müzelerine götürdüklerini vurgulayan Valerie Garnier ise "Rakibimizin bazı eksikleri vardı ama takımımızın 40 dakika boyunca ciddi kalmasından dolayı çok mutluyum. Herhangi bir şekilde farkın azalmasına izin vermedik. Bu kupayı kulübümüze armağan ettiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

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FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, yurda döndü
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