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Giriş Tarihi: 6.10.2023 00:43

Anadolu Efes, EuroLeague'de sezona mağlubiyetle başladı

Anadolu Efes, EuroLeague’de sezona mağlubiyetle başladı

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in ilk hafta karşılaşmasında Barcelona'ya deplasmanda 91-74 mağlup oldu.

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in ilk hafta karşılaşmasında Barcelona'ya deplasmanda 91-74 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Willy Hernangomez 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Anadolu Efes'te Shane Larkin'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 2'nci hafta karşılaşmasında 12 Ekim Perşembe günü Real Madrid'i konuk edecek. Barcelona ise 13 Ekim Cuma günü Olympiacos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SALON: Palau Blaugrana

HAKEMLER: Sreten Radovic, Mehdi Difallah, Milivoje Jovcic

BARCELONA: Laprovittola 13, Satoransky 8, Kalinic 4, Oscar Da Silva 4, Vesely 16, Jokubaitis 4, Brizuela 7, Hernangomez 18, Parker 10, Abrines 7, Parra

ANADOLU EFES: Larkin 16, Thompson 2, Erkan Yılmaz 3, Willis 8, Zizic 9, Clyburn 7, Jones 10, Beaubois 4, Bryant 10, Hollatz, Pleiss 5

1'İNCİ PERİYOT: 22-19

İLK YARI: 40-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-64

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Anadolu Efes, EuroLeague'de sezona mağlubiyetle başladı
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