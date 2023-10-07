Fenerbahçe galibiyetle başladı

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği EA7 Emporio Armani Milan'ı normal süresi 76-76 biten maçın uzatma periyodu sonucunda 85-82 yendi. Karşılaşmaya etkili başlayan Kanarya, ilk çeyreği 23-19, devreyi ise 38-35 üstün bitirdi. İkinci yarıda büyük çekişme yaşandı. Konuk takımMelli'nin skorer oyunuyla 36. dakikada 69-68 önegeçti. Mücadelenin normal süresi 76-76 eşitlikle sona erdi. Uzatmalarda kontrolü ele alan rakibini üçlük yağmuruna tutan F.Bahçe, karşılaşmayı 85-82 kazandı. Wilbekin 19 sayı,4 asist üretirken, Armani Milan'da Mirotic'in 27 sayı, 11 ribauntluk "double- double" performansı, mağlubiyeti engelleyemedi.