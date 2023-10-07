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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Fenerbahçe galibiyetle başladı

Fenerbahçe galibiyetle başladı
THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği EA7 Emporio Armani Milan'ı normal süresi 76-76 biten maçın uzatma periyodu sonucunda 85-82 yendi. Karşılaşmaya etkili başlayan Kanarya, ilk çeyreği 23-19, devreyi ise 38-35 üstün bitirdi. İkinci yarıda büyük çekişme yaşandı. Konuk takım Melli'nin skorer oyunuyla 36. dakikada 69-68 öne geçti. Mücadelenin normal süresi 76-76 eşitlikle sona erdi. Uzatmalarda kontrolü ele alan rakibini üçlük yağmuruna tutan F.Bahçe, karşılaşmayı 85-82 kazandı. Wilbekin 19 sayı, 4 asist üretirken, Armani Milan'da Mirotic'in 27 sayı, 11 ribauntluk "double- double" performansı, mağlubiyeti engelleyemedi.

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Fenerbahçe galibiyetle başladı
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