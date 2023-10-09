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Giriş Tarihi: 9.10.2023 22:52 Son Güncelleme: 9.10.2023 23:01

Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti!

İHA
Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko’yu mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde zorlu maçta Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. İzmir ekibi Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'n ikinci haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetini aldı.

P. Karşıyaka: Darrun Hilliard 10, Vernon Carey Jr 10, Kelan Martin 10, Vitto Brown 11, Kenan Sipahi 13, Thomas Akyazılı 5, Hakan Sayılı 3, Furkan Haltalı 5, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı 2, Mert Celep, Errick McCollum 15

Fenerbahçe Beko: Nate Sestina 8, Yam Madar 14, Marko Guduric 15, Johnathan Motley 25, Tarık Biberovic, Şehmus Hazer 2, Dyshawn Pierre, Melih Mahmutoğlu 8, Sertaç Şanlı 7, Yiğit Hamza Mestoğlu

1. Periyot: Karşıyaka 20-22 Fenerbahçe Beko

Devre: Karşıyaka 45-38 Fenerbahçe Beko

3.Periyot: Karşıyaka 67-53 Fenerbahçe Beko

4. Periyot: Karşıyaka 84-79 Fenerbahçe Beko

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Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti!
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