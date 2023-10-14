Kanarya bu kez uçamadı

THY EuroLeague'in ilk haftasında Olimpia Milano'yu deviren Fenerbahçe Beko, dün deplasmanda Valencia Basket'e 77-74 mağlupoldu. İlk çeyrekte İspanyol ekibi adeta sarılacivertlileri parkeden silip ikinci periyoda22-9 önde gitti. Daha sonra Kanarya oyuna ağırlığını koysa da geri dönüş için yeterli olmadı. İkinci yarıya 39-33 Valencia Basket üstünlüğüyle girilirken üçüncü çeyrek de 58-53 ev sahibi takımın avantajıyla tamamlandı. Son bölümde F.Bahçe farkı azaltsa da kazanan 77-74'lük skorla İspanyollar oldu. F.Bahçe'de Tyler Dorsey 17, Scottie Wilbekin 14, NigelHayes 11, Yam Madar da 10 sayı attı.