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Giriş Tarihi: 14.10.2023

Kanarya bu kez uçamadı

Kanarya bu kez uçamadı
THY EuroLeague'in ilk haftasında Olimpia Milano'yu deviren Fenerbahçe Beko, dün deplasmanda Valencia Basket'e 77-74 mağlup oldu. İlk çeyrekte İspanyol ekibi adeta sarılacivertlileri parkeden silip ikinci periyoda 22-9 önde gitti. Daha sonra Kanarya oyuna ağırlığını koysa da geri dönüş için yeterli olmadı. İkinci yarıya 39-33 Valencia Basket üstünlüğüyle girilirken üçüncü çeyrek de 58-53 ev sahibi takımın avantajıyla tamamlandı. Son bölümde F.Bahçe farkı azaltsa da kazanan 77-74'lük skorla İspanyollar oldu. F.Bahçe'de Tyler Dorsey 17, Scottie Wilbekin 14, Nigel Hayes 11, Yam Madar da 10 sayı attı.

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Kanarya bu kez uçamadı
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