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Giriş Tarihi: 18.10.2023 00:16

Dimitris Itoudis: “Boş atışlar bulduk, tempoyu da belirleyen taraf bizdik”

Dimitris Itoudis: “Boş atışlar bulduk, tempoyu da belirleyen taraf bizdik”

Fenerbahçe Beko’nun koçu Dimitris Itoudis, Panathinaikos mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, “Boş atışlar bulduk, tempoyu da belirleyen taraf bizdik” dedi.

Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 83-69 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko'nun koçu Dimitris Itoudis basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine takımını tebrik ederek başlayan Itoudis, "Bugün iyi olan taraf bizdik. Çok iyi başladık. Maç planını en iyi şekilde uyguladık. Çok iyi bir takım olan rakibimizi kontrol ettik. Ribaundlarda daha iyiydik, boş atışlar bulduk, tempoyu belirleyen taraf bizdik. Valencia maçı sonrasında güzel bir galibiyet oldu. Taraftarlarımız müthiş bir destek verdi. Şimdi yaklaşık 40 saat sonra yeni bir maçımız var. Ona adapte olacağız" ifadelerini kullandı.

"NICK, 5 ASİSTTEN FAZLA YAPTIĞINDA TAKIM BAŞARILI OLUYOR"

Nick Calathes'in gösterdiği performansla ilgili yöneltilen soruya ise Itoudis, "Her zaman profesyoneldi. Hiç durmadı. Kendisi çok tecrübeli bir basketbolcu. Veteran oyuncu gibi gözüküyor ama her zaman oyuna aç. Madar ile birlikte ekstra çalışıyorlar. Ona da tecrübe katıyor. Nick, 5 asistten fazla yaptığında takım başarılı oluyor. Bahçeşehir maçında yakaladığı ivme buraya da yansıdı. Genç jenerasyona da iyi örnek oluyor. Oynamadığında boynunu bükmüyor. Düşüşe geçen oyuncular için bu güzel bir örnek" diye cevapladı.

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Dimitris Itoudis: “Boş atışlar bulduk, tempoyu da belirleyen taraf bizdik”
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