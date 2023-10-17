Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ergin Ataman: “Sahada aslında karakterimizi gösteremedik”
Giriş Tarihi: 18.10.2023 01:05

Ergin Ataman: “Sahada aslında karakterimizi gösteremedik”

Ergin Ataman: “Sahada aslında karakterimizi gösteremedik”

Panathinaikos’un koçu Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, “Savaştık ama skoru değiştiremedik” dedi.

Euroleague'in 3. haftasında Panathinaikos, deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 83-69 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Panathinaikos'un koçu Ergin Ataman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok fazla hata yaptıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Ergin Ataman, "Çok top kayıplarımız oldu. Guduric ve Wilbekin'e kolay sayılar verdik. Sahada aslında karakterimizi gösteremedik. Korkunç gibi oynadık. 20 sayı geriye düşünce de tekrar geri dönmeye çalıştık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. 4. çeyrekte basketbolumuzu oynadık. Savaştık ama deplasman maçında Fenerbahçe'ye karşı sonucu değiştiremedik" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
İngiliz Sky News'ten skandal yayın! İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
İsrail'in yanında saf tuttular! Zafer Partili Akçay 'katliam' ordusuna katıldı! Özdağ "Filistin davası, Türk milletinin davası değildir" demişti
Scholz'dan Gazze'deki hastane saldırısı sonrası açıklama: İsrail'in kendilerini savunma hakları var
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hükümet dev projelerinde hız kesmiyor: 5 il için müjde! Türkiye ulaşımda devrim yaratacak
İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Ergin Ataman: “Sahada aslında karakterimizi gösteremedik”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA