Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u farklı mağlup etti | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 3. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakaya Nick Calathes, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Montley ilk beşiyle başladı. Konuk takım ise Kostas Sloukas, Jerian Grant, Marius Grigonis, Juancho Hernangomez ve Mathias Lessort ilk beşiyle parkeye çıktı. Mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi ekip, Johnathan Montley, Nick Calathes ve Marko Guduric'in sayılarıyla 27-9 galip kapattı. Sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte de üstün oyununu sürdürerek devreye 43-28'lik skorla önde girdi. Üçüncü periyotta hücumda bulduğu pozisyonları iyi değerlendiren Fenerbahçe, çeyreği 67-45 önde tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, son periyotta ise oyun üstünlüğünü koruyarak maçtan 83-69'luk skorla galip ayrıldı. Ev sahibi takımda Johnathan Montley, son çeyrekte 5 faulle oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, EuroLeague'deki ikinci galibiyetini elde etti. Panathinaikos ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Georgias Papagiannis 15, Johnathan Montley 14, Marko Guduric ve Nick Calathes de 12'şer sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldu. Panathinaikos'ta ise Mathias Lessort'un 19, Kyle Guy'ın da 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Hakemler: Sreten Radovic, Carmelo Paternico, Gentian Cici

Fenerbahçe Beko: Johnathan Montley 14, Scottie Wilbekin 7, Sertaç Şanlı, Georgias Papagiannis 15, Melih Mahmutoğlu, Nigel Hayes-Davis 7, Tarık Biberovic 6, Dyshawn Pierre 4, Marko Guduric 12, Nick Calathes 12, Yam Madar 6, Nathan Sestina

Başantrenör: Dimitris Itoudis

Panathinaikos: Panagiotis Kalaitzakis 2, Luca Vildoza 10, Kyle Guy 13, Dimitris Moraitis, Aleksander Balcerowski, Kostas Sloukas 4, Jerian Grant 6, Mathias Lessort 19, Kostas Antetokounmpo 4, Marius Grigonis 5, Juancho Hernangomez, Eleftherios Mantzoukas 6

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 27-9 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 43-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 67-45 (Fenerbahçe lehine)