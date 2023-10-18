TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Cedi Osman milli takımda oynamak istemediğini söyledi

Aldıkları cezalarla Türk statüsünde oynama haklarını kaybeden Anadolu Efes oyuncusu Larkin ile Fenerbahçe Beko basketbolcusu Wilbekin ile ilgili hukuki süreç tamamlanana kadar konuşmadıklarını aktaran Türkoğlu, "Bir şey sonuçlandıktan sonra açıklama yapmanın daha doğru olacağına inanan bir insanım. Öncellikle milli formaya olan duyarlılığından dolayı Tahkim Kurulumuzu kutlamak istiyorum. Bu arkadaşların milli formaya yaklaşımlarından dolayı rahatsızlık duyduğumuzu ve bu süreci başlattığımızı herkesin bilmesini isteriz. Bundan sonra eğer bir yabancı devşirme yoluna gidersek, bu bize iyi bir emsal de teşkil edecektir. Sonuçta milli takımı herkesten, her şeyden önde tutan insanlarız. Buraya gelecek, davet edeceğimiz insanların da aynı düşüncede olması gerektiğine inanıyoruz. Bu arkadaşların böyle yaklaşmadıklarını düşündüğümüz için bu yola başvurduk" ifadelerini kullandı.

Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediklerini vurgulayan Türkoğlu, "Yaptığımızın bizim için doğru olduğuna inanıyoruz. Buradan çıktıktan sonra hocamızla da konuşacağız. Artık bu konuyla ilgili kimsenin yorum yapmasını da istemiyorum. Çünkü gereksiz noktalara çekiliyor. Önümüzde şubat ayında yapacağımız maçlar var. Onun için hazırlanmamız gerekiyor. Hepimiz için hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.