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Giriş Tarihi: 20.10.2023 00:00

Dimitris Itoudis: Çok iyi bir ders oldu bizim için"

Dimitris Itoudis: Çok iyi bir ders oldu bizim için

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 101-86 yendikleri maçın kendileri için büyük bir ders olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 101-86 yendikleri maçın kendileri için büyük bir ders olduğunu söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, sözlerine takımı tebrik ederek başladı.

LDLC ASVEL'in kendilerini yavaşlatmak için çalıştığını aktaran Dimitris Itoudis, "Bu akşam iki farklı devreye şahit oldunuz. İlk yarı rakibimiz daha dominat oynadı. İlk yarıda konsantrasyon ve motivasyonumuz yoktu. İkinci yarı da bu durumu düzelttik, savunma yaptık ve ribaundlar aldık, takıma öz güven geldi. Burası Avrupa Ligi, çok iyi bir ders oldu bizim için. LDLC ASVEL çok iyi hazırlanmıştı, bizi yavaşlatmak için çalıştılar. En büyük faktör taraftardı, bize inandılar ve sonuna kadar destek oldular. Kendilerine teşekkür ederiz." diye konuştu.

"ÇOK FAZLA TOP KAYBI YAPTIK"

LDLC ASVEL Başantrenörü Terence Jonathan Parker ise çok fazla top kaybı yaptıklarını dile getirerek, "Çok iyi başladık. Savunma açısından çok iyiydik. Ancak ikinci yarı rakibin gelebileceğini biliyordum. İkinci yarı çok sert savunma yaptılar, biz ise çok fazla top kaybı yaptık." diye konuştu.

"Bir başantrenör olarak son maçınız olduğunu düşünüyor musunuz" şeklindeki soruya Parker, "Bilmiyorum, henüz bir telefon gelmedi. Ben şu an bir sonraki maça odaklanmış durumdayım" yanıtını verdi.

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